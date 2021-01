MP do Amazonas pede prisão de prefeito de Manaus por irregularidades na vacinação anti-covid

O Ministério Público (MP) do Amazonas, no Brasil, pediu na quarta-feira a prisão preventiva do prefeito de Manaus, David Almeida, por irregularidades na aplicação da vacina contra a covid-19, confirmou à Lusa a assessoria do autarca.

Segundo o MP, ocorreram irregularidades na aplicação da vacina, como o favorecimento de pessoas não prioritárias à receção do imunizante contra a covid-19.

O órgão aponta ainda omissões na elaboração do plano municipal de vacinação com o intuito de favorecer aliados, através do relaxamento da fiscalização e a contratação irregular de dez médicos, que teriam "ligações políticas e económico-financeiras de apoio político e eleitoral ao atual prefeito".

Além do autarca, o MP pediu também a prisão preventiva da sua secretária de saúde, Shadia Fraxe, e o afastamento de ambos de cargos públicos.

Em comunicado, David Almeida declarou estar "profundamente indignado com a atuação ilegal e arbitrária de membros" do MP do Amazonas, frisando que entrará "com as medidas cabíveis contra os responsáveis".

"Além disso, não há o menor indício de desvio de recursos públicos, ato lesivo ao erário ou repercussão criminal", acrescenta o documento.

Segundo o MP, pelo menos nove pessoas receberam irregularmente a doses do imunizante conta a covid-19: Shadia Fraxe (secretária municipal de Saúde); Luiz Cruz (subsecretário municipal de Saúde); Sebastião Reis (secretário municipal de Limpeza); Clendson Ferreira (assessor da Secretaria de Saúde); Stenio Alves (advogado e assessor da Secretaria de Saúde); e Jane Oliveira (secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania).

Além deles, também uma advogada e um empresário e a esposa receberam a vacina.

Na semana passada, a vacinação contra a covid-19 em Manaus, capital do Amazonas, esteve suspensa após denúncias de irregularidades na aplicação das doses, tendo sido aberta uma investigação à receção do imunizante por pessoas não prioritárias.

A paralisação da imunização surgiu após uma polémica a envolver duas médicas, que publicaram nas redes sociais o momento em que receberam a vacina. A família das médicas é dona de hospitais e universidades particulares em Manaus, entre outros negócios.

A polémica adensou-se depois de ter sido conhecido que as duas profissionais de saúde apenas foram contratadas pela Prefeitura de Manaus na véspera e no dia do início da vacinação na cidade.

À Lusa, a autarquia de Manaus negou qualquer irregularidade na ocasião.

Amazonas atravessa uma grave crise de saúde

O Amazonas atravessa uma grave crise de saúde, cuja falta de camas de hospital, oxigénio e outros equipamentos obrigou a transferência de dezenas de pacientes para outros Estados brasileiros. Essa escassez de oxigénio causou a morte por asfixia a dezenas de cidadãos, principalmente em Manaus.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (220.161, em mais de 8,9 milhões de casos), depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

