PSP interrompe festa com cerca de 50 jovens em Odivelas

A PSP de Loures interrompeu uma festa com cerca de 50 jovens, na Pontinha, no concelho de Odivelas, no passado fim de semana. Segundo um comunicado enviado à SIC, todos os participantes foram autuados por não cumprirem o confinamento.

“No âmbito da tomada de medidas de prevenção e cumprimento das normas covid-19, os polícias verificaram cerca de 50 jovens a participarem numa festa num interior de um barracão”, explicam as forças de autoridade.

A intervenção policial, que ocorreu às 03:00 de 24 de janeiro, não teve “registo de qualquer incidente”. Depois de terem sido autuados pela PSP, os jovens foram encaminhados para as suas residências para cumprirem o “dever geral de recolhimento domiciliário” atualmente imposto.