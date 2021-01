Passageiro que viajou infetado para os Açores enfrenta queixa por crime de propagação de doença 

O Governo Regional dos Açores avançou com uma queixa no Ministério Público contra um passageiro que viajou infetado com o novo coronavírus, de Lisboa para a ilha do Faial.

O homem sabia que estava infetado. O resultado positivo foi conhecido no teste feito antes do embarque.

As autoridades de saúde admitem ter existido uma falha no aeroporto da capital e avançam para os tribunais. Em causa está o crime de propagação de doença contagiosa.

O caso não é único e já aconteceu com outros passageiros que entraram ou saíram da região.