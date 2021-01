Proteção Civil e INEM vão fazer pré-triagem aos doentes que estão nas ambulâncias junto ao Santa Maria

A partir desta sexta-feira, vai haver uma equipa da Proteção Civil e do INEM para fazer a pré-triagem dos doentes que estão nas ambulâncias à espera nas urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

A garantia foi dada esta noite pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Daniel Ferro.

Nos últimos dias, as filas de ambulâncias no serviço de urgência do Santa Maria têm registado picos de afluência.

Esta quarta-feira, o hospital referiu que apenas 15% dos doentes que são transportados de ambulância justificam urgência hospitalar. A administração pediu à população que apenas recorra ao transporte de ambulância em situações de gravidade.