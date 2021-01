Algarve retoma cirurgias não urgentes em ambulatório na próxima semana

Apesar do aumento dos internamentos covid, as cirurgias não urgentes deverão ser retomadas em ambulatório na próxima semana, no Algarve.

O Centro Hospitalar Universitário está a preparar dois blocos operatórios numa unidade privada desativada em Lagos.

Com uma lista de espera agigantada nas últimas semanas pela ordem de suspensão da atividade não urgente, o Centro Hospitalar Universitário espera poder, pelo menos, atenuar os impactos da mobilização de meios no combate à pandemia, com intervenções que não requerem internamento.