Covid-19. Enfermeiros denunciam más condições de trabalho no Centro Hospitalar Tondela Viseu

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) alertou esta sexta-feira para a degradação das condições de trabalho no Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV), que tem uma centena de enfermeiros afastados devido à covid-19.

"Temos cerca de cem enfermeiros ausentes ou porque estão infetados ou porque estão em isolamento profilático. Só na cardiologia são 12", disse à agência Lusa o dirigente sindical Alfredo Gomes.

Segundo Alfredo Gomes, tal como acontece noutros hospitais, ao propor "contratos de quatro meses que não dão garantia de estabilidade", o CHTV não consegue atrair enfermeiros.

"Não há enfermeiros no mercado para contratar e os milhares que emigraram durante estes anos todos são contactados e não aceitam. Não vão deixar um contrato com alguma segurança num país estrangeiro para virem para aqui trabalhar durante uns meses e correr o risco de depois ficar desempregados", considerou.

O dirigente sindical criticou o Governo por "não resolver os problemas dos enfermeiros que já vêm de trás" e que agora se juntam aos criados pela pandemia de covid-19.

"Há cada vez mais problemas e não é com este tipo de atuação que se criam as condições necessárias para os profissionais de saúde, que estão exaustos e cansados de fazerem o seu serviço", frisou, aludindo, por exemplo, ao não descongelamento dos progressões e aos contratos precários.

No entender do SEP, a melhor forma de reconhecer o trabalho que os enfermeiros têm feito "é pela via da avaliação de desempenho, atribuindo a classificação de relevante a todos os profissionais de saúde e, assim, reconhecendo todos de forma igual, sem discriminação".

"Ficava mais barato ao Governo e era mais justo do que os prémios covid", referiu.

Covid-19. Hospital de Viseu com taxa de esforço acima de 90%

O Hospital de Viseu está há várias semanas com uma taxa de esforço acima de 90%, no combate à pandemia. Por dia chegam à urgência mais de 100 pessoas com sintomas associados à covid-19.

O hospital tem 23 pessoas internadas nos cuidados intensivos, restando apenas uma cama, e 253 em enfermaria.

Portugal regista mais 278 mortes e 13.200 casos de Covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes em consequência da covid-19 e 13.200 novos casos de infeção, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.886 mortes e 698.583 casos de covid-19.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.627 doentes, mais 62 em relação a ontem, dos quais 806 em cuidados intensivos, mais 24. O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.