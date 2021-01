Covid-19. Jorge Jesus está infetado

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, testou positivo à covid-19, avançou esta quinta-feira o clube da Luz num comunicado no site.

Nas últimas duas semanas, o treinador tinha acumulado sete testes negativos. No entanto, os exames complementares realizados ontem no Hospital da Luz indiciaram um tipo de infeção originado pelo novo coronavírus.

"Nesse sentido, procedeu-se à realização imediata de um primeiro teste rápido – que deu igualmente negativo –, e de um PCR cujo resultado positivo foi conhecido já durante a madrugada", esclarece o Benfica.

Jorge Jesus vai estar em isolamento nos próximos dias e vai ser acompanhado pelo corpo clínico do Benfica. Segundo o clube, o técnico encontra-se estável.

O Benfica venceu esta quinta-feira o Belenses SAD e apurou-se para as meias-finais da Taça de Portugal. Jorge Jesus não esteve presente no jogo.

Casos de covid-19 no Benfica

O Benfica tem registado recentemente um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel profissional, que afastou 10 jogadores da receção ao Nacional, na segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga.

Antes desse encontro, que terminou empatado 1-1, o treinador 'encarnado' era o único elemento da equipa técnica a ter tido um teste negativo para o coronavírus responsável pela pandemia de covid-19.

Desde o início da temporada, o Benfica já teve 21 jogadores infetados.Também o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, fez um teste positivo para o SARS-CoV-2.

O próximo encontro do Benfica, que ocupa o terceiro lugar da I Liga, com 33 pontos, é frente ao Sporting, que lidera a prova, com 39, na segunda-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a contar para a 16.ª jornada.

Seguem-se as receções ao Vitória de Guimarães, em 05 de fevereiro, uma sexta-feira, no encerramento da primeira volta do campeonato, e ao Famalicão, poucos dias depois, visitando o Moreirense, no fim de semana seguinte, de 14 de fevereiro.