Covid-19. Número total de internados volta a descer nos hospitais da região Norte

Nos hospitais da região Norte estão internados 1.819 doentes covid. Na quinta-feira houve uma descida - menos 17 internamentos - e esta sexta-feira houve nova queda. Há menos 46 doentes em enfermaria, mas foram admitidos mais nove infetados nos cuidados intensivos.

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa é disso exemplo. Tem ao todo 122 doentes covid, menos seis do que no dia anterior. Há menos pressão na enfermaria , mas a UCI recebeu mais três doentes. O hospital de Penafiel tem feito transferências para o São João, no Porto.

Nos últimos quatro dias, o hospital de Gaia estabilizou. Em 24 horas, internou um doente covid. Em enfermaria estão 146 infetados, 31 estão no serviço de medicina intensiva. Ao todo, o hospital tem 177 doentes covid para uma capacidade atual de 224 vagas.

Em Guimarães, o número de internados na área covid é de 151: 139 doentes em enfermaria e 12 na UCI. Apesar do hospital da Senhora da Oliveira estar longe do pico da segunda vaga, quando teve mais de 200 internados, a autarquia vai reforçar a estrutura de retaguarda com mais 46 camas para doentes infetados.

Em Matosinhos, o hospital Pedro Hispano tem 107 internados, dos quais 86 estão em enfermaria, o que corresponde a uma taxa de ocupação de 96%. Já nos cuidados intermédios e intensivos, a taxa de ocupação é de 80%.