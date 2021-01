No centro de testagem do queimódromo no Porto fazem-se em média 600 testes à covid-19 por dia. Um número que se mantém alto, mas que tem vindo a estabilizar nos últimos dias.

Os números mantêm-se altos e ainda não se veem grandes efeitos do confinamento. No Porto, a estirpe inglesa está a representar neste momento cerca de 20% dos casos positivos.