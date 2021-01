Covid-19. São necessários dois meses para baixar número de internados nos cuidados intensivos

Para que os números de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos desçam são necessários, pelo menos, dois meses de confinamento, de acordo com os modelos de estudo do Instituto Ricardo Jorge.

Portugal regista mais 278 mortes e 13.200 casos em 24 horas

Portugal regista esta sexta-feira mais 278 mortes em consequência da covid-19 e 13.200 novos casos de infeção, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.886 mortes e 698.583 casos de covid-19, estando esta sexta-feira ativos mais 1.735 casos em relação a ontem, totalizando 181.811.

Relativamente às 278 mortes registadas nas últimas 24 horas, 137 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 70 na região Norte, 53 na região Centro, 14 no Alentejo, 3o na região do Algarve e uma na região Autónoma da Madeira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.627 doentes, mais 62 em relação a ontem, dos quais 806 em cuidados intensivos, mais 24. O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 225.507 contactos, mais 2.357 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 11.187 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 504.886 pessoas.

Variante do Reino Unido representa 32,2% dos casos em Portugal

A informação foi avançada pela ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento no dia em que o país ultrapassou os 300 mortos diários.

Segundo alguns estudos, tem um potencial de transmissibilidade maior do que outras variantes.

Ao definir novas medidas para o estado de emergência, o primeiro-ministro, António Costa, referiu que o conhecimento atempado da existência da variante inglesa teria seguramente levado a um quadro diferente das medidas que foram definidas para o Natal.

A variante do Reino Unido foi já foi reportada em cerca de 70 países.