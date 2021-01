Da seleção ao transporte: como foi feita a transferência de doentes para a Madeira

A Tenente-coronel Isabel Sousa, da Força Aérea, médica responsável pela transferência de doentes em estado crítico do continente para a Madeira, garantiu que a equipa da Força Aérea está "muito treinada" para fazer este tipo de missão.

"A transferência de doentes por via aérea é um trabalho nosso, estamos habitados a fazê-lo", disse em entrevista na Edição da Tarde da SIC Notícias, acrescentando que os cuidados tiveram de ser adaptados, uma vez que são doentes com covid-19.

A responsável explicou que o avião C130, que transporta os doentes, tem o que é necessário para esse transporte, como os equipamentos de suporte para os infetados e de proteção individual para a equipa médica e tripulação. Acrescentou ainda que a seleção dos doentes foi feita "de forma criteriosa" para a transferência ser benéfica para eles.

"A coordenação deste tipo de missões é muito completa", disse Isabel Sousa.

Na Edição da Tarde, a Tenente-coronel da Força Aérea explicou que o transporte dos hospitais até à base aérea de Figo Maduro foi feito por equipas no INEM e do Hospital S. Francisco Xavier e que o transporte dos doentes do aeroporto até ao hospital, na Madeira, será da responsabilidade da Proteção Civil da Madeira com equipas especializadas.

A responsável garantiu ainda que a Força Aérea tem capacidade para transportar doentes para o estrangeiro em caso de necessidade.