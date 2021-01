Investigador diz que é preciso rever o papel das superfícies na transmissão da covid-19

O investigador Henrique Barros considerou esta sexta-feira que se tem dado "demasiado ênfase" à transmissão da covid-19 pessoa a pessoa, esquecendo o papel das superfícies e defende a revisão desta posição porque pode estar aí "o insucesso" no combate à pandemia.

O presidente da direção do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto afirmou na audição por videoconferência na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 que o instituto pretende continuar a trabalhar em três aspetos ligados ao risco.

"O primeiro, que se confunde muitas vezes com os fatores de risco, que é a compreensão dos mecanismos de transmissão de infeção e particularmente de doença" , disse o epidemiologista, lamentando que se tenha trabalhado muito pouco sobre isto em Portugal, porque "é essencial perceber o que se está a passar".

"Sabemos que não há infeção sem pessoas que transmitam, acreditamos que se tem posto demasiado ênfase na transmissão de pessoa a pessoas por via aérea, esquecendo o papel das superfícies e é preciso rever esta posição porque parte do insucesso também pode estar por aí", salientou o também presidente do Conselho Nacional de Saúde.