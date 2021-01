Reunião da Associação Nacional de Municípios juntou quase 100 autarcas

Na manhã desta sexta-feira em Coimbra a Associação Nacional de Municípios promoveu uma reunião com cerca de 100 autarcas. O objetivo era eleger um nome a indicar ao Governo para fazer parte da comissão que vai gerir os fundos comunitários para a região Centro.

À saída, os autarcas estavam a usar máscara, mas muitos esqueceram-se das regras de distanciamento.

Estiveram presentes 97 dos 100 autarcas que compõem a comissão de coordenação e desenvolvimento da região Centro ou fizeram-se representar na reunião convocada pela associação nacional de municípios.

O presidente da Associação Nacional de Municípios que convocou o ato defende o espaço e as regras que, segundo Manuel Machado, foram cumpridas sem beliscar as normas impostas pela DGS.

O economista Luís Filipe, chefe de gabinete da ministra Ana Abrunhosa, que pertence aos quadros da CCDR do centro e deputado municipal em Penela será o indicado como vogal para representar os autarcas na comissão diretiva do programa operacional do centro.