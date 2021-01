Cascais prepara centros de vacinação para a covid-19

Mais de 3.300 vacinas contra a covid-19, correspondentes à primeira toma, vão ser administradas ao longo de seis semanas no concelho de Cascais.



O Pavilhão de São Domingos de Rana e o Pavilhão de Alcabideche vão ser os primeiros equipamentos do concelho a receber a próxima fase da vacinação, de acordo com as diretrizes da Direção-Geral de Saúde.

Nestes centros, a vacinação da população, dentro dos parâmetros definidos pela DGS, vai começar a 8 de fevereiro.

Os locais de administração da vacina contra a covid-19 no concelho vão também ser alargados a Cascais e Carcavelos.