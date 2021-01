O hospital de Vila Franca de Xira é, este sábado, o que está com maiores dificuldades para internar doentes. As camas estão esgotadas e está a transferir doentes para outros hospitais.

Lisboa continua a ser a região do pais com mais internados. O hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, tem de novo as urgências abertas e já concluiu as obras no circuito de oxigénio.