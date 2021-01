Covid-19. Livre circulação na Europa deixa de ser uma realidade este fim de semana

A Alemanha, a República Checa e a França estão entre os que fecharam as fronteiras a viajantes de Portugal e de outros países mais atingidos pela pandemia.

A França vai fechar fronteiras a todos os países fora da União Europeia e encerrar os centros comerciais, mas o Governo escolhe não reconfinar, mantendo o recolher obrigatório de 18:00 às 06:00.

Portugal é um dos cinco países cujos cidadãos vão ficar, a partir deste sábado, proibidos de entrar na Alemanha, tal como anunciou sexta-feira o Governo alemão. A decisão, que numa primeira fase vigorará até 17 de fevereiro, obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul, cinco países fortemente assolados pelo novo coronavírus.

A República Checa anunciou que a partir deste sábado irá fechar as suas fronteiras a estrangeiros, de qualquer proveniência, no âmbito do esforço para conter a pandemia de covid-19.