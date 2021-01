Covid-19. Montemor-o-Novo com quatro surtos ativos em lares que já provocaram 27 mortos

Quatro surtos de covid-19 em lares do concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, já infetaram no total 129 utentes e 39 funcionários e registaram-se 27 óbitos, disse esta setxa-feira o vice-presidente da câmara municipal.

Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Câmara de Montemor-o-Novo, António Pinetra, indicou que existem surtos ativos nos lares da Santa Casa da Misericórdia de Cabrela, do Centro Social e Paroquial de Santo António de Lavre, da associação Abrigo dos Velhos Trabalhadores e no lar particular "O Solar".

"Existe um número elevado de casos na comunidade, embora não hajam surtos, são casos pontuais. Mas, temos surtos em quatro lares" do concelho, os quais "totalizam 129 utentes e 39 funcionários infetados", adiantou o autarca.

Segundo o vice-presidente do município, na sequência destes surtos, já se registaram 27 mortos.

O surto no lar da associação Abrigo dos Velhos Trabalhadores é o que tem mais casos de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2, com 59 utentes e 26 funcionários infetados, precisou.

No lar da Misericórdia de Cabrela estão 31 utentes e três trabalhadores infetados.

Já o lar do Centro Social e Paroquial de Santo António de Lavre tem 28 utentes e sete funcionários com o vírus da covid-19 e na instituição particular "O Solar" ficaram infetados 11 utentes e três trabalhadores, referiu.

António Pinetra assinalou ainda que a Câmara Municipal tem preparada uma zona de concentração e apoio à população (ZCAP) no edifício do antigo Hospital de Santo André, cedido pela Santa Casa da Misericórdia e equipado pelo município, com 20 camas e possibilidade de ampliação.

Contudo, referiu, o espaço não chegou a ser ativado porque quando os surtos foram detetados nas instituições "já existia uma grande percentagem de casos positivos".

"Os poucos utentes [que fizeram testes com resultados] negativos foram isolados nas instalações das próprias instituições", acrescentou.

De acordo com o vice-presidente do município, um outro surto que foi detetado em dezembro de 2020 no lar particular Quinta da Ponte, com, pelo menos, 48 utentes e 17 trabalhadores infetados, já foi dado com resolvido.