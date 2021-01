Covid-19. Número de internamentos a descer nos hospitais do Norte

No Norte, os hospitais continuam sob muita pressão mas ainda dentro do que se pode classificar como uma situação controlada.

Há 1.470 doentes internados em enfermaria e 302 nos intensivos.

Em Santa Maria da Feira, a situação já está mais controlada, embora os números estejam muito perto da capacidade total do hospital. Estão 135 doentes internados em enfermaria e 28 em cuidados intensivos.

O Hospital de S. João, no Porto, continua no nível dois do plano de contingência e que está com 157 doentes de covid internados, 45 dos quais em UCI.

Em Penalfiel, no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa os números de internamento também reduziram, embora de forma tímida. Estão agora internados 112 doentes em enfermaria e 15 nos cuidados intensivos.

Braga está também muito perto dos limites. Tem 169 doentes internados, 31 em UCI. Apenas uma cama vaga nesta unidade. O hospital diz que está pronto a ajustar o plano se houver necessidade.

Segundo a ARS Norte, o número de internamentos continua a baixar nas últimas 24 horas. Estão agora 1772 doentes internados.