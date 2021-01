Covid-19. Região Centro com média de 1.900 infetados por dia desde 2.ª feira

Os centros hospitalares de Coimbra e Tondela-Viseu continuam muito pressionados pelos internamentos devido à covid-19.

Também o Centro Hospitalar de Leiria estava no vermelho com 94% de taxa de ocupação em enfermaria. No entanto, o cenário é mais favorável nos cuidados intensivos.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga é o que tem mais disponibilidade na região, com os números a rondar os 80% de camas ocupadas

A região Centro atingiu uma média diária de quase 1.900 novos casos de infeção nos últimos cinco dias.