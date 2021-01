DGS recomenda alargar prazo de toma da vacina, mas grupo de trabalho do Governo não aceitou

A Direção Geral da Saúde recomendou alargar o prazo de toma entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid, mas o grupo de trabalho nomeado pelo Governo não aceitou.

Em vez de se esperar três ou quatro semanas, esperar-se-ia seis, tal como já acontece no Reino Unido e na Dinamarca.

A ideia era proteger nesta fase o maior número de pessoas com a primeira dose.

O Governo ainda pediu esclarecimentos à Agência Europeia do Medicamento mas até agora não chegou nenhuma recomendação.

As vacinas da Pfizer e da Moderna foram as primeiras a serem autorizadas na União Europeia. Agora, também a AstraZeneca teve luz verde, apesar da farmacêutica estar num braço de ferro com Bruxelas por causa da quantidade de doses que vai disponibilizar.