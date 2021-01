Há doentes que chegam a esperar mais de 10 horas para dar entrada no Santa Maria 

O cenário caótico com que as pessoas se depararam nos últimos dias quando chegavam ao maior hospital do país, de uma longa fila de ambulâncias com pacientes contagiados com o SARS-CoV-2 e que aguardavam há várias horas para ser atendidos, contrasta com o ambiente presenciado pelas ao início da noite desta sexta-feira.

Ainda assim, a diretora das urgências do Santa Maria, Anabela Oliveira, diz que há doentes que chegam a esperar mais de 10 horas para darem entrada no hospital.

Anabela Oliveira considera que o trabalho desenvolvido entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ao nível da pré-triagem "foi absolutamente fundamental" para aliviar a pressão sobre o Santa Maria.