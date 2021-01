Portugal com mais 293 mortes e 12.435 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza este sábado mais 293 mortes e 12.435 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.179 mortes e 711.018 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando este sábado ativos 179.939 casos, menos 1.872 em relação a sexta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, a DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.544 pessoas, menos 83, e 843 em cuidados intensivos, mais 37 face a ontem.

O testemunho de uma médica que esteve internada com covid-19

A médica Isabel do Carmo esteve 10 dias internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois te ter ficado infetada com o SARS-CoV-2.

Em entrevista à SIC Notícias, conta que deverá ter contraído o vírus no Natal, quando se reuniu com familiares. "Éramos seis adultos e três crianças", afirma.

Isabel do Carmo considera que o confinamento é "imperioso" neste momento e, como tal, todos os contactos devem ser evitados porque, como conta, ninguém garante quando ou como as pessoas ficam infetadas.

"O que me levou ao internamento foi ter uma febre persistente. Tinha prostração, bastante, sentia-me mesmo doente, tinha diarreia. E no centro de saúde disseram-me que tinha mesmo de ser internada", recorda.

Quando entrou no chamado covidário, foi submetida a alguns exames, uma TAC inclusive e um profissional de saúde disse-lhe que os pulmões, "de alto a baixo e de ambos os lados", estavam completamente "infiltrados"

A médica Isabel do Carmo diz que vai ficar para sempre com "uma enorme admiração" pelo que acontece dentro dos hospitais.

Revela que, apesar do que se possa falar, da exaustão dos profissionais de saúde e do "caos" muitas vezes falado "cá fora", dentro dos hospitais as coisas correm de forma muito bem organizada, a cumprir protocolos e a fazer sempre o possível para tratar cada doente.

OMS dá novas indicações para tratar doentes covid

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deu novas indicações para tratar doentes com covid-19.

Margaret Harris, porta-voz da OMS, diz que os doentes que estão em casa, devem medir os níveis de oxigénio para que possa ser possível saber se quem está em casa está a melhorar ou, caso contrário, está a piorar e precisa de cuidados hospitalares.

"Sugerimos o uso de anticoagulantes em baixa dose para prevenir a formação de coágulos de sangue nos vasos sanguíneos", salienta.

