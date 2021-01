Tendas de pré-triagem aliviam fila de ambulâncias no Hospital de Santa Maria

Depois de uma semana com longas filas de ambulâncias à porta do Santa Maria, as últimas horas têm sido de alívio.

Este sábado de manhã, apenas três aguardavam para entrar na unidade para doentes covid e mesmo esta sexta-feira à noite eram só seis. Menos 40 face ao que se tinha verificado na noite anterior.

O número reduziu substancialmente depois de ter entrado em funcionamento o novo processo de pré-triagem, levado a cabo por equipas do INEM e da Proteção Civil.

Os casos não urgentes são reencaminhados para os centros de saúde de Sete Rios e Odivelas. Os casos mais graves, aguardam na fila de ambulâncias à porta do Hospital de Santa Maria.

O Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Santa Maria e o Pulido Valente, tem nesta altura 317 pessoas internadas, 55 em unidades de cuidados intensivos.