Covid-19. Como foi o primeiro dia de fiscalização nos aeroportos portugueses

As novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 entraram em vigor este domingo, impondo regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental.

Ao abrigo do decreto publicado sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

No aeroporto de Lisboa, o controlo é feito por várias equipas da PSP em conjunto com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que monitorizam os casos que chegam ao aeroporto para saber se cada um dos passageiros tem uma justificação válida para sair ou entrar em território nacional.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, as novas medidas de controlo de passageiros chegsram a provocar grandes filas ao longo da manhã.

A PSP ocupou alguns balcões de check-in para conferir as justificações de voo de todos o passageiros.

Nas chegadas, alguns passageiros não apresentaram o teste à covid-19 e, por isso, tiveram de o realizar no aeroporto e esperar pelo resultado.

Em comunicado, a ANA pede aos passageiros para verificarem sempre as exigências legais do país de origem e do país de destino.