De norte a sul do país: como está a capacidade dos hospitais portugueses?

Os hospitais continuam bastante pressionados por causa da pandemia de covid-19. A região centro tem mais de 1.400 doentes internados e a taxa de ocupação em cuidados intensivos é superior a 90%.

No norte do país, há 1.525 doentes em enfermaria e mais de 300 nos cuidados intensivos. O Hospital São João no Porto continua ainda assim sob pressão. Os últimos dados disponíveis davam conta de 157 internamentos e 45 doentes a precisar de cuidados intensivos.

Em Braga, há 139 internados e uma cama disponível em UCI, mas o hospital garante que pode expandir até mais 12 camas.