Estrangeiros retidos nas fronteiras com Portugal no primeiro dia de autoconfinamento

Desde as 00h00 deste domingo que estão proibidas as viagens para dentro e fora de Portugal.

As fronteiras vão ficar encerradas pelo menos durante duas semanas, mas há exceções. Por exemplo, pode deslocar-se para o estrangeiro quem for trabalhar ou visitar familiares diretos e quem vive em território nacional. São ainda permitidas deslocações para fins humanitários ou de emergência médica e para transporte de mercadorias.

Os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras mostram que até às 8h00 deste fomingo foram fiscalizadas 848 pessoas e apenas 7 não foram autorizadas a circular.

Estão também proibidas as viagens marítimas e aéreas. Os voos com o Reino Unido e com o Brasil estão mesmo suspensos.

Para quem entra em Portugal, também há restrições. Os viajantes de fora do espaço Schengen precisam de teste negativo à chegada; quem vem da Europa, de um país com 500 casos por 100 mil habitantes, é necerrário trazer um teste negativo e ficar 14 dias de quarentena; entre os 150 e os 500 casos por 100 mil habitantes, é necessário um teste negativo feito nas últimas 72 horas; com menos de 150 casos por 100 mil habitantes, não há qualquer restrição.