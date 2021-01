SEF fiscalizou dezenas de passageiros de autocarro em Vila Formoso

Em Vilar Formoso, dezenas de passageiros de um autocarro foram fiscalizados à entrada do país e pelo menos seis cidadãos foram impedidos de seguir viagem - cinco indianos indocumentados e uma mulher de nacionalidade brasileira que, com os voos suspensos em Portugal, foi forçada a pensar em alternativas.

A mulher de 25 anos viajava desde França num autocarro que saiu da Alemanha em direção a Lisboa. Levava 41 pessoas, mas retomou o caminho com apenas 39. Nada muito diferente do que aconteceu na reposição de fronteiras de março a junho do ano passado.