27 infetados com covid-19 em lar de Torres Vedras

Um surto de covid-19 com 27 infetados surgiu na Casa de Repouso Costa de Prata, na Ponte do Rol, no concelho de Torres Vedras, disse esta segunda-feira fonte oficial deste município do distrito de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, dos 27 infetados, 25 são utentes e dois são funcionários, e foram detetados depois de terem sido efetuados testes a 32 utentes e 25 funcionários.

Neste lar, já foi administrada a primeira dose da vacina, acrescentou a mesma fonte.

Surtos em lares de Torres Vedras

No concelho de Torres Vedras, estão ativos outros surtos em lares.

No Lar de São José, de um total de 172 casos confirmados acumulados, 75 permanecem ativos, enquanto 23 pessoas morreram e 74 recuperaram.

No Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, o surto de covid-19 atingiu uma centena de pessoas, das quais 12 continuam infetadas, 14 morreram e 74 estão curadas.

No Lar Nossa Senhora d'Ajuda, no Ramalhal, a covid-19 atingiu 71 pessoas, 65 das quais permanecem doentes e seis morreram.

No Lar Barro Sénior Residence, foram infetadas 56 pessoas no total, das quais 40 continuam 'positivas', sete morreram e nove recuperaram.

De um total de 43 casos confirmados na Casa de Repouso Enseada da Harmonia, no Casal Barreirinha, 23 estão ativos, 10 curaram-se e outras 10 faleceram.

Sessenta e quatro pessoas, entre funcionários e utentes, também ficaram infetadas no Lar de Santo António, nos Campelos, das quais nove já recuperaram.

Outro surto de covid-19 está ativo desde o período do Natal no hospital de Torres Vedras, com um total de 213 casos confirmados, dos quais 85 estão ativos. Morreram 34 pessoas e 98 recuperaram.

Além de profissionais de saúde e utentes hospitalizados, o total de casos de infeção engloba ainda utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.

De 20 infetados existentes nos Bombeiros de Torres Vedras, 14 permanecem 'positivos' e os restantes já estão curados.