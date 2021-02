Marcelo Rebelo de Sousa diz que nunca quis fazer cair o Governo e que a “bomba atómica” – termo utilizado para se referir à dissolução o parlamento por decisão do Presidente da República – só deve ser usado em casos extremos.

Em entrevista ao programa da SIC “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, Marcelo defendeu que é preciso um esforço de todos para enfrentar esta pandemia.

“A minha ideia não é que o Governo caia, é que o Governo responda à crise. É que o Governo enfrente a pandemia. Não é, provavelmente ao contrário do que estava no pensamento de Mário Soares, que o Governo se fosse embora. Aqui, é que o Governo se não vá e esteja presente e combata a crise. Todos somos poucos”, disse Marcelo quando questionado sobre se o confinamento contrasta com a Presidência aberta de Mário Soares.

Sobre a relação com o Governo, o Chefe de Estado fala de uma convivência com altos e baixos e, como qualquer casamento, tem os seus segredos. Na lógica da conciliação, a exoneração do Governo e a convocação de eleições antecipadas é uma bomba atómica só para situações extremas.

Marcelo diz ainda que nunca teve intenção, nem é o seu papel, afastar ministros. Referia-se ao ministro da Administração Interna na sequência do caso do cidadão ucraniano morto no aeroporto.

Num cargo que diz ser exigente, Marcelo lembra aos críticos um encontro que teve com Cavaco Silva, ex-Presidente da República, três meses depois deste deixar o cargo.