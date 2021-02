Agendamento por SMS para vacinação covid-19 está a ser testado. Saiba como funciona

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde estão a testar a convocatória para a vacina da covid-19 por mensagem de telemóvel. o anúncio foi na tarde desta segunda-feira pelo presidente Luís Goes Pinheiro.

O teste teve início na quinta-feira na região de Lisboa, no fim de semana estendeu-se a seis unidades da ARS Norte e, entretanto, chegará a outras regiões do país.

Como funciona?

É enviado um SMS para o número de telemóvel registado no sistema, com a informação de agendamento da vacinação para um dia, hora e local definidos previamente. Caso o utente responda que sim, a marcação fica confirmada e no dia anterior à data definida receberá um novo SMS a relembrar.

Caso o utente responda que não, ou caso não responda, receberá uma nova SMS com nova proposta de data.

O agendamento da toma da segunda dose da vacina ainda está em desenvolvimento.