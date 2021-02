Covid-19 na Europa. Inglaterra vai testar 80 mil pessoas na busca pela variante de África do Sul

Inglaterra começou uma testagem porta a porta, em várias localidades, por causa da variante sul-africana do novo coronavírus. As autoridades temem que haja já transmissão comunitária.

Nenhum dos novos 11 doentes infetados pela estirpe da África do Sul viajou para o país nem teve conhecimento de um contacto com outro infetado. Sem conseguirem identificar as cadeias de transmissão, as autoridades concentram-se em travar o contágio: 80 mil pessoas vão ser testadas, mesmo sem apresentarem sintomas.

Esta segunda-feira, Inglaterra anunciou que praticamente todos os idosos que vivem em lares já receberam a primeira dose de vacina. Falta apenas começar o processo num pequeno grupo de instituições onde, recentemente, surgiram surtos de covid-19.

Boris Johnson, primeiro-ministro, considera tratar-se de um marco crucial e acrescenta que a curva de infeções começa a achatar. No entanto, afirma ser ainda cedo para aliviar restrições. Numa visita ao centro de vacinação, o primeiro-ministro desejou as melhoras ao veterano de guerra Tom Moore – que o ano passado angariou mais de 37 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde.

Em França, as fronteiras com os países fora da União Europeia estão fechadas. Em vez de voltar ao confinamento, o Governo optou por impor novas regras: grandes superfícies comerciais que não vendam produtos alimentares fecham e vai ser reforçada a fiscalização do recolher obrigatório a partir das 18:00.

Já em Espanha, as autoridades de saúde apelam às regiões para apertarem medidas. No entanto, Madrid vai levantar restrições: nas esplanadas passam a poder juntar-se seis pessoas em vez de quatro, a obrigação de ficar em casa a partir das 22:00 pode ser adiada em duas horas.

Esta segunda-feira é também dia de alívio de restrições em Itália. Cafés e restaurantes podem agora servir à mesa até às 18:00, museus e espaços culturais reabrem ao público. No entanto, o desconfinamento é feito com cautela e toda a Itália irá manter o recolher obrigatórios às 22:00, assim como a proibição de circular entre regiões.