Covid-19 no Mundo. Investigadores da OMS dão sinais positivos

Os especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS) prosseguem a visita na China e vão dando sinais positivos durante as investigações no terreno sobre a origem da pandemia.

Os especialistas em zoonoses, doenças que se transmitem para dos animais para os humanos, prosseguem a visita – que inclui, entre outros, centros de virologia da cidade de Wuhan, hospitais da região e mercados de animais vivos – com segurança apertada e o interesse da China em controlar qualquer informação que ponha em causa a imagem do país no combate à pandemia.

Esta segunda-feira, a África do Sul recebeu as primeiras vacinas e pode finalmente começar a vacinar os primeiros profissionais de saúde apanhados pela avalanche de casos nos hospitais do país. Mas o milhão de doses recebidas da fábrica indiana da AstraZeneca não dará para imunizar metade daqueles que estão na linha da frente do combate à pandemia.

Nos Estados Unidos, a tempestade atingiu o leste do país está a afetar o ritmo da vacinação. Apesar do plano, em Nova Iorque faltam vacinas. Os mais prejudicados são os mais carenciados – como as comunidades afro-americanas e latinas – que revelam as mais baixas taxas de vacinação.