Covid-19. Europol emite alerta sobre esquemas de falsos testes

Com vários países europeus a exigir aos viajantes que apresentem testes negativos à covid-19, a Europol emitiu esta segunda-feira um alerta para a venda de certificados falsos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou à SIC que estes documentos já foram encontrados em Portugal.

O caso foi detetado a 6 de janeiro e foi comunicado pelo SEF ao Ministério Público: seis portugueses que viajavam do Brasil apresentaram à chegada do aeroporto Francisco Sá Carneiro comprovativos do testes à covid-19, segundo o SEF, com indícios de “falsidade grosseira”. Os viajantes tiveram de fazer e pagar novos testes no laboratório do aeroporto.

Apesar de ter sido divulgado na altura, não é o único caso de certificados falsos identificados nos aeroportos nacionais. O SEF está, inclusive, a investigar a existência de falsificadores a atuar em Portugal.

Com o número de viajantes burlados a aumentar, a Europol emitiu, esta segunda-feira, um alerta, tendo identificado grupos organizados que, através de uma aplicação de telemóvel, conseguem certificados forjados passem por autênticos. Um desses grupos foi apanhado no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris.

Outro esquema, identificado no Reino Unido, pedia aos passageiros mais de 100 euros pelos comprovativos de teste negativo à covid-19. Também em Espanha, a Polícia Nacional detetou, em dezembro, um burlão que vendia falsos resultados de testes por 40 euros.