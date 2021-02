Covid-19. Taxa de ocupação do Garcia de Orta ultrapassa 320% o que estava previsto

O hospital Garcia de Horta, em Almada, tem uma taxa de ocupação de camas para doentes covid-19 de 328% além da capacidade prevista no nível mais alto do Plano de Contingência. No parque de estacionamento foram montadas tendas para reforçar a triagem.

As ambulâncias não vão para a urgência sem uma avaliação prévia. Como a triagem do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) é insuficiente, o Garcia de Orta teve de desencantar profissionais para fazerem uma nova triagem no exterior dos hospitais, uma vez que no interior já não há camas livres.

Na última semana, o hospital de Almada teve um aumento de 16% no total de internados covid-19, tendo agora 246 internados. E cá fora aguardam outros pacientes, numa espera que pode ultrapassar as 15 horas.

Entre os doentes avaliados nas ambulâncias, vários considerados não graves regressaram a casa ou foram assistidos nas Áreas de Doentes Respiratórios da Trafaria ou do Seixal.

Apesar de ter ativo o nível mais elevado do Plano de Contingência, o hospital está a abrir mais camas em contentores.