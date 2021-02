Covid-19. Três em cada quatro concelhos portugueses em risco máximo de contágio

Cerca de 76% dos concelhos portugueses estão em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, tendo registado uma taxa de incidência acumulada superior a 960 por 100 mil habitantes entre 13 e 26 de janeiro.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estão neste patamar 234 dos 308 concelhos portugueses (75,97%).

Confira abaixo em que nível de risco está o seu concelho:

Na última análise, divulgada a 25 de janeiro, existiam 215 concelhos nestas condições.

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada".

Apenas um concelho tem zero casos de infeção: Velas, nos Açores.

Saíram desta lista entre a última análise e a de hoje, os concelhos do Corvo, que se mantinha desde o inicio da pandemia sem casos e que tem agora uma incidência acumulada de 216, as Lajes do Pico e São Roque, todos na Região Autónoma dos Açores.

Os municípios de Penedono (7.487), Castelo de Vide (6.646), Aguiar da Beira (6.363) e Sernancelhe (5.801) são os concelhos com maior incidência acumulada.

Portugal com 275 mortes, quase 6 mil novos casos e mais 175 internados nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 275 mortes e 5.805 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Tal como ontem, registou-se mais uma morte na faixa etária entre os 30 e os 39 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 12.757 mortes e 726.321 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 179.180 casos, menos 2.443 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.869 pessoas (um novo máximo desde o início da pandemia), mais 175 que ontem, e 865 em cuidados intensivos, mais 7 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 220.353 contactos, menos 3.638 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 7.973 doentes. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 534.384 pessoas.