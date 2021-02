As explicações do padre de Alfena sobre a vacinação indevida à mãe e a uma costureira

O padre e presidente do Centro Social e Paroquial de Alfena onde foram detetadas irregularidades na vacinação contra a covid-19 esteve em entrevista na Edição da Tarde da SIC Notícias.

Sobre a vacinação da mãe e de uma costureira, argumentou que a instituição é um "sítio fragilizado" e que se tratam de pessoas com "contacto direto com utentes", uma "abordagem muito próxima".

Questionado sobre a que contacto se refere, disse que a costureira orienta o atelier de costura aos idosos e que, por vezes, a mãe leva a roupa à lavandaria, uma vez que vivem os dois no complexo paroquial. A mãe do padre não é funcionária do lar, nem utente.

"Não falamos de alguém que seja estranho ou esteja fora dos muros da instituição", afirmou.

Na Edição da Tarde, o padre Manuel Fernando Silva explicou que o grupo de prioritários à vacinação foi definido por uma equipa técnica do lar, constituida por um diretor técnico e uma equipa de direção de serviços.

Disse que ainda não foi vacinado e acrescentou: "Nunca nos passou pela ideia incluir uma pessoa da direção".