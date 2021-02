Detetados 43 casos de mutações do coronavírus em Bristol e Liverpool

No Reino Unido, foram detetados 43 casos de mutações do coronavírus nas cidades de Bristol e de Liverpool.

A informação foi avançada pelo ministro da saúde britânico, sem especificar qual variante.

Depois de analisarem 214.159 amostras da variante detetada no Reino Unido, conhecida tecnicamente como B117, os investigadores do Public Health England (PHE) encontraram 11 casos da mutação E484K, que também se encontra nas variantes brasileira (B1128) e sul-africana (B1351).

Matt Hancock adiantou que os 11 casos não estão relacionados com viagens internacionais.

Perante os deputados, sublinhou que é preciso continuar a agir com cautela, devido ao desafio que representam as novas mutações do coronavírus.

Governo britânico procura estancar variante sul-africana

O Reino Unido arrancou estar terça-feira com um novo programa de rastreio à covid-19 que é feito porta a porta. Para controlar novos surtos, moradores de oito áreas do país serão testados, independentemente de apresentarem sintomas.

O objetivo passa por estancar a propagação da variante que foi detetada na África do Sul.

Existem cerca de 10.000 pessoas em cada área. Três estão em Londres, dois no sudeste, um no centro da Inglaterra, um no leste e outro no noroeste.