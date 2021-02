Fronteira de Miranda do Corvo abre 4 horas por dia

A fronteira de Miranda do Douro é uma das cinco abertas apenas 4 horas por dia no país.



Abre das 7h00 às 8h00 e depois só volta a abrir às 18h00 e apenas durante a semana, ao fim de semana, voltar a ser fechada.

Nos seis concelhos da região há dezenas de outras fronteiras encerradas.

No posto de Miranda do Douro, a GNR confirma um aumento do tráfego, sobretudo de mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.

Quem passa não tem dúvidas que é melhor a fronteira estar aberta 4 horas do que fechar completamente, como no primeiro confinamento.