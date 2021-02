"Há milhares de famílias sem conseguir comprar os bens essenciais", lembra o BE

O Bloco de Esquerda lembra que há milhares de famílias à beira da rutura por causa da pandemia.

A coordenadora do partido, Catarina Martins, pede por isso pede o prolongamento automático dos subsídios de desemprego e subsídio social de desemprego.

O Ministério da Segurança Social já reagiu.

Esclarece que os subsídios de desemprego que terminavam a 31 de dezembro foram prolongados por seis meses.

Quanto aos beneficiários do subsídio social de desemprego, poderão aceder ao Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores a partir de 8 de fevereiro, como está previsto no Orçamento do Estado para este ano.