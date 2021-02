Máscaras KN95 autorizadas a serem vendidas em Portugal 

Para que as máscaras integrem os produtos de equipamentos e proteção individual, além da marcação "CE", devem estar sempre validadas por certificados da União Europeia.

Mas, face à pandemia, foi aberta uma exceção e as regras foram alteradas.

As autoridades de fiscalização, como a ASAE, podem excecionalmente aceitar a venda de modelos com outro tipo de certificação. No site da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica surge uma lista com normas alternativas que também são aceites na Europa.

Nessa lista, surge a KN95. Modelo idêntico à FFP2, com mais de 90% de capacidade de filtragem e um dos que está autorizado a ser vendido em Portugal e em muitos outros países europeus.