Morreu Tom Moore, o veterano da II Guerra Mundial que angariou 37 M€ para o SNS britânico

Tom Moore morreu esta terça-feira, aos 100 anos, vítima de covid-19. O veterano da Segunda Guerra Mundial foi hospitalizado no último domingo com dificuldades respiratórias e acabou por não resistir.

Moore tornou-se numa referência de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em abril de 2020, quando percorreu 100 voltas em torno do seu jardim em Inglaterra no dia do seu 100.º aniversário, e num tributo ao Serviço Nacional de Saúde.

Em vez do objetivo em garantir uma contribuição de 1.000 libras (1.128 euros), recolheu cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros).

Depois de ter conseguido angariar mais de 36 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, Tom Moore foi ordenado Cavaleiro pela rainha Isabel II.

A cerimónia contou com as presenças da filha de Tom Moore, Hannah Ingram-Moore, do genro Colin Ingram, do neto Benjie e da neta Georgia.

A rainha usou uma espada que pertencia ao pai, George VI, para a cerimónia.