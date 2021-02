Passagem na fronteira em Miranda do Douro destinada essencialmente a trabalhadores e mercadorias

Além das oito passagens permanentes para Espanha, há cinco fronteiras terrestres abertas apenas quatro horas por dia. Miranda do Douro é um desses pontos de passagem destinados essencialmente à circulação de trabalhadores transfronteiriços.

Quando às 07:00 da manhã a GNR abriu o gradeamento na fronteira de Miranda do Douro, já havia veículos à espera para passar.

Na anterior reposição das fronteiras, esta passagem esteve fechada durante quase três meses. Os trabalhadores transfronteiriços eram obrigados a fazer grandes deslocações por Quintanilha, na altura o único ponto de passagem autorizado no distrito de Bragança.

Miranda do Douro tem as fronteiras abertas entre as 07:00 e as 09:00 da manhã e entre as 18:00 e 20:00.