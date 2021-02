Portugal com mais 260 mortes e 5.540 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 260 mortes e 5.540 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 13.017 mortes e 731.861 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 166.888 casos, menos 12.292 em relação a segunda-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 6.775 pessoas, menos 94 que no dia anterior, e 852 em cuidados intensivos, menos 13.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 215.536 contactos, menos 4.817 relativamente a ontem.

O boletim revela ainda que foram dados como recuperados mais 17.572 doentes - um novo máximo diário desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia em Portugal, em março, já recuperaram 551.956 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 260 mortes registadas nas últimas 24 horas, 116 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 55 na região Centro, 65 na região Norte, 17 no Alentejo e 7 na região do Algarve.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 2.520 novas infeções, contabilizando-se até agora 267.927 casos e 5.100 mortes.

A região Norte registou mais 1.596 novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e desde o início da pandemia já contabilizou 309.008 casos de infeção e 4.611 mortes.

Na região Centro, registaram-se mais 940 casos, acumulando-se 104.034 infeções e 2.307 mortos.

No Alentejo, foram assinalados mais 230 casos, totalizando 25.552 infeções e 705 mortos desde o início da pandemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 126 novos casos, somando 17.569 infeções e 226 mortos.

A Madeira registou 110 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 4.221 infeções e 43 mortes devido à covid-19.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 18 novos casos nas últimas 24 horas, somando 3.550 infeções e 25 mortos.

Especialista diz que pico pode já ter passado mas não em Lisboa

O professor Carlos Antunes diz que Portugal poderá já ter ultrapassado o pico da pandemia de covid-19, exceto na região de Lisboa e Vale do Tejo. Na SIC Notícias, afirma que o pico na região poderá ser atingido nos próximos dias.

Portugal pode chegar aos "1.100 doentes em medicina intensiva na segunda semana de fevereiro"

O presidente da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva Covid-19 disse que as previsões dos próximos tempos apontam para um número de casos muito elevado e que os internamentos em medicina intensiva podem chegar a mais de 1.100 na segunda semana de fevereiro.

"Neste momento o nosso foco é aumentar a capacidade de medicina intensiva", diz João Gouveia.

Em entrevista à SIC Notícias, o médico reconhece que se aproximam dias muito duros "fruto dos números muito altos das semanas anteriores".