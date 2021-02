Reino Unido faz teste covid-19 porta a porta a 80 mil pessoas

O Reino Unido inicia esta terça-feira testes de porta em porta à covid-19 a 80 mil pessoas numa tentativa de conter a disseminação da nova variante sul-africana do novo coronavírus altamente infecciosa.

Para controlar novos surtos, moradores de oito áreas do país serão testados, independentemente de apresentarem sintomas.

Existem cerca de 10.000 pessoas em cada área. Três estão em Londres, dois no sudeste, um no centro da Inglaterra, um no leste e outro no noroeste.

"É preocupante - é profundamente preocupante", disse a ministra da educação Michelle Donelan à Sky. "Ainda estamos numa fase muito perigosa do vírus e temos agora novas variantes a espalarem-se."

Mais de 2,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.227.605 mortos resultantes de mais de 102,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.757 pessoas dos 726.321 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.