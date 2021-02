Sputnik-V. “Não sabemos se a eficácia é igual para todos os grupos etários”

A vacina russa Sputnik V tem uma eficácia de 91,6% contra a covid-19, segundo os resultados da fase 3 dos ensaios clínicos publicados na revista científica The Lancet e validados por especialistas independentes.

Miguel Castanho considera que só depois da divulgação destes dados é que se devia ter pedido autorização para a utilização generalizada, explicando que houve uma inversão do processo e se começou a utilizar a vacina antes de haver todas as garantias.

Sobre a atuação, o investigador explica que os dados que existem mostram-se consistentes com as outras vacinas já no mercado, mas que será importante saber “até que ponto a eficácia de mantém para pessoas mais velhas”.

Diz que ainda não é conhecido se a eficácia de 91,6% é igual para todos os grupos etários ou surge de uma média global, explicando que só a sua introdução no mercado e a análise de mais resultados poderão vir a revelar essa resposta.

Questionado sobre as novas variantes do novo coronavírus, Miguel Castanho explica que têm aparecido a um ritmo maior do que se tinha antecipado e podem representar uma doença com “aspetos mais gravosos”.