Administração da ULS Nordeste e 30 funcionários vacinados indevidamente em Bragança

Foi vacinada toda a administração da Unidade de Saúde do Nordeste, em Bragança, e cerca de 30 funcionários administrativos.

As doses destinavam-se a um lar de Miranda do Douro onde a vacinação não podia ser feita por ter surgido um surto.

De acordo com declarações prestadas à Lusa, e confirmadas à SIC, o presidente da Unidade de Saúde do Nordeste decidiu aplicá-las em si próprio, em todos os membros do Conselho de Administração e em mais cerca de 30 funcionários administrativos que trabalham fora do contexto hospitalar.

Mas nesse caso, a recomendação diz que a vacina deve ser dada a bombeiros e forças de segurança.

A SIC tentou obter um esclarecimento sobre o critério utilizado na escolha dos destinatários das vacinas, mas o presidente da Unidade de Saúde do Nordeste, que gere os três hospitais e os 14 centros de saúde do distrito de Bragança, recusou prestar declarações.