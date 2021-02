Alunos de quatro concelhos de São Miguel, nos Açores, voltam às escolas

Nos Açores, a diminuição do número de casos de covid-19 permitiu reabrir uma parte das escolas na ilha de São Miguel.

As escolas de quatro concelhos da ilha de São Miguel voltaram ao ensino presencial. Mantêm o ensino à distância todos os alunos do terceiro ciclo e secundário, bem como todas as escolas da Ribeira Grande e Vila Franca do Campo, onde existem mais casos de covid-19.

Pais e alunos mostram-se satisfeitos com o regresso às aulas.

Nas restantes oito ilhas dos Açores a situação esteve sempre controlada e as escolas nunca chegaram a fechar.