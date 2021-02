Covid-19. Bruxelas propõe ajuda às farmacêuticas para aumentar produção da vacina

Depois do embate com AstraZeneca por causa dos atrasos na produção de vacinas, a Comissão Europeia tenta agora melhorar a comunicação com as farmacêuticas. Bruxelas quer servir de ponto de contacto para ajudar as empresas a ultrapassarem problemas de produção e a aumentarem o volume de doses.

Numa altura em o Reino Unido administrou já a primeira dose a 10 milhões de pessoas, a Alemanha contabiliza apenas dois milhões. O ministro da Saúde admite que pode ter falhado na gestão de expectativas tendo em conta as falhas na distribuição e um processo que começou depois do britânico.

A expectativa é que as campanhas de vacinação possam acelerar nos próximos meses e, sobretudo, a partir de abril.