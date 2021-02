Covid-19. Costa apela ao respeito dos critérios e prioridades na vacinação 

António Costa apelou esta quarta-feira ao respeito dos critérios e prioridades na vacinação contra a covid-19.

"É como quando estamos na fila para o autocarro ou no supermercado, às vezes é chato ter que esperar pelas pessoas que estão à nossa frente, mas ninguém tem direito de ultrapassar os outros. Todos têm de se respeitar."

O primeiro-ministro defendeu ainda que devem ser punidos os casos de abuso e de não cumprimento das regras de prioridade no atual processo de vacinação e pediu aos cidadãos "confiança" nas autoridades técnicas e de saúde.

"Quem não cumpre as regras de vacinação deve ser punido", declarou António Costa no final de uma visita às unidades de saúde de Alvalade e Parque, em Lisboa, depois de confrontado pelos jornalistas com situações de abuso e de não cumprimento de prioridades no processo de vacinação contra a covid-19.

O primeiro-ministro sustentou ainda que em Portugal, ao longo de décadas, se encarou a vacinação como "um passo fundamental para o controlo de doenças".

"Assim tem sido ao longo de gerações. Isso tem-nos permitido melhorar muito os resultados alcançados em saúde. Esta é mais uma vacina que teremos de tomar", acrescentou.

Questionado sobre se o Governo deu ou não instruções para incluir os dirigentes de lares de idosos nas listas de prioritários, o primeiro-ministro preferiu destacar a importância do dia de hoje para o combate à pandemia.

A vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arranca hoje em Lisboa, prosseguindo quinta-feira em mais sete locais da região Norte.

O Ministério da Saúde avançou na terça-feira que já foram enviadas cerca de 850 SMS a utentes que serão vacinados contra a covid-19 nos centros de saúde, tendo recebido já 370 confirmações de agendamento para a toma da vacina.

De norte a sul continuam a ser denunciados vários casos de suspeita de vacinação indevida

Em Castelo Branco, os utentes, prestadores de cuidados e equipas médicas da Santa Casa da Misericórida foram vacinados entre 18 e 21 de janeiro. Mas fonte ligada ao processo adianta à SIC que colaboradores não prioritários e alguns membros dos orgãos sociais terão também recebido a vacina.

O presidente da câmara de Sátão, em Viseu, também surge envolvido numa suspeita de vacinação indevida. Paulo Santos faz parte do conselho fiscal da Fundação Elisío Ferreira Afonso.

Em Valongo do Vouga, concelho de Águeda, a suspeita é de que o pároco local foi vacinado sem fazer parte da lista prioritária ou sequer desta instituição. O padre de 59 anos garante que não pediu a vacina.

Já em Valongo, a supeita envolve o centro social e paroquial de Alfena. A mãe do presidente da instituição foi incluída na lista de pessoas a vacinar, apesar de não ser nem utente nem funcionária.