Covid-19. Hospital São João recebe 15 doentes do Amadora-Sintra

O Hospital de São João, no Porto, recebeu na noite desta quarta-feira 15 doentes com covid-19 do Amadora-Sintra.

Durante o transporte os doentes foram acompanhados por equipas médicas. E à chegada os pacientes foram avaliados na urgência para determinar se eram encaminhados para os cuidados intensivos ou para enfermarias covid, como explicou Fernando Araújo, presidente do Coselho de Administração do Hospital de São João.

Fernando Araújo precisou que alguns dos doentes "vêm com ventilação não invasiva e apoio médico no transporte". Chegados ao Hospital de São João serão "avaliados na urgência e encaminhados para local mais adequado", disse, observando que a necessidade de fazer uma "nova avaliação se deve às três horas de viagem entretanto efetuadas".

"Alguns destes doentes apresentam estado grave e complexo", referiu Fernando Araújo.

O presidente do Hospital de São João garantiu também a "disponibilidade total" para continuar a receber doentes de outros hospitais.

"A disponibilidade do hospital é total. Vamos rever as necessidades dia a dia e tentaremos dar uma resposta cabal (...). Não fugimos às nossas responsabilidades e se for necessário receber um número tão elevado quanto este amanhã ou nos próximos dias temos capacidade para o fazer", disse Fernando Araújo.

Falando em "esforço solidário", o responsável do CHUSJ destacou "a generosidade dos profissionais do Hospital de São João" e elogiou o INEM e a Proteção Civil por terem organizado a operação "em tempo recorde", sem esquecer o Hospital Amadora/Sintra.

Fernando Araújo defendeu que "a articulação entre unidades é fundamental num momento de grande complexidade", frisando que "não existem questões regionais".

O presidente do concelho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ) acompanhou na noite desta sexta-feira a operação de acolhimento de 15 doentes infetados com o novo coronavírus do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), no concelho da Amadora (distrito de Lisboa).

As ambulâncias começaram a chegar ao São João cerca das 21:15, estando programada a chegada de três grupos de cinco ambulâncias cada.

Outros cinco doentes oriundos também do Amadora-Sintra são esperados no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E).